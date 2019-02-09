День стриптиза: история праздника и самые известные стриптизерши

9 февраля 2019, 04:27

Когда красивые люди раздеваются под музыку - это ли не повод дня празднества?

Стриптизерша / From.ua

9 февраля отмечается довольно интересный и фривольный праздник, пришедший прямиком из пресловутой индустрии развлечений – Всемирный день стриптиза.

Причем эта дата выбрана не с потолка и не с бухты-барахты. Именно 9 февраля 1893 года в известном на всю Европу "гнезде разврата" – парижском кабаре Moulin Rouge (в пер. с фр. – "Красная мельница") девушка-танцовщица (оставшаяся в истории под псевдонимом Мона) полностью оголила свои прелести во время вечернего представления.

Такая выходка достаточно дорого ей обошлась. За непристойное поведение Мону задержала полиция и выписала штраф на немалые по тем временам деньги – 100 франков обошлась  танцовщица дорого поплатилась за такую выходку.

Но джинна эротических танцев загнать в бутылку уже было невозможно.  

История праздника

Истоки стриптиза можно разглядеть в овеянном легендами танце канкан, появившемся в той же Франции в 1840-х годах. Исполняли его с активным вбрасыванием рук, ног, голов и, естественно с засвечиванием чулок и нижнего белья. Самая каноническая мелодия для канкана – "Адский галоп" из оперетты Жака Оффенбаха "Орфей в аду" (1858 год).

Стоит ли говорить, что танец был по тем времена очень откровенным, посему быстро завоевал скандальную популярность и исполнялся повсеместно – в ресторанах, кабаре и прочих заведениях, куда честные буржуа приходили отвести душу.

Естественно, что популярность и канкана, и потом стриптиза подогревалась шквалами критики и негодования, который десятилетиями выливали на них священники и обыватели. Что и говорить, если во времена императора Луи Наполеона III между девушками, танцевавшими канкана, и проститутками в обществе различия не делали никакого.

Всемирная популярность стриптиза

В наши дни ситуация, когда красивые девушки танцуют и раздеваются под музыку. Что тут обсуждать – по всему миру существуют миллионы и миллионы специальных заведений – стриптиз-клубов. Более того, с конца 80-х о стриптизе или с элементами его даже снимают полнометражные фильмы в Голливуде – "9 с половиной недель", "Стриптиз", "Шоу Гелз".

К слову сказать, танцовщицы стриптиза налоговыми органами США считаются вполне обычными работниками – вроде медсестры или продавшицы.

Кроме того, для многих девушек танцы у шеста/пилона – только средство заработка хороших денег для старта карьеры или для учебы в вузах.

Известные стриптизерши (от истоков и для нащих дней):

1. Лили Сент-Кир (1918−1999)

Танцовщица прославилась в 1940-х годах, когда бурлеск (американский протостриптиз) стал особенно востребован — едва минувшая Великая депрессия и Вторая мировая война заставляли людей искать отдушину в алкоголе, празднествах и красивых девушках. Сент-Кир была известно не только откровенными танцами, но и бурной светской жизни. Она была замужем шесть раз, а число ее романов и вовсе посчитать не представляется возможным. Закончив карьеру, Сент-Клер стала дизайнером нижнего белья и костюмов для стриптизерш.

2. Блейз Старр (1932−2015).

Девушка, что называется, непростой судьбы. Она была одной из 12 детей в крайне религиозной семье, живущей в штате Вирджиния. Еще подростком, девочка сбежала из дома и перебралась в Вашингтон, где работала продавщицей пончиков. Там ее и подметил менеджер одного из бурлеск-агентств.

Веселая и красивая, она взяла себе псевдоним Блейз Старр и очень быстро прославилась.

Накопив денег во время карьеры, она потом открыла бизнес по продажа драгоценных камней. Кроме того, Старр выкупила стрип-клуб Two O’Clock в городе Балтимор, в котором неоднократно ранее танцевала, и управляла ним более 40 лет.

3. Лили Бурана

Лили Бурана едва ли не первой умудрилось соединить две, казалось бы, малосовместимые профессии — журналистику и стриптиз. Еще в юности она начала работать в стрип-клубах и писать по этому опыту заметки в газетах. Позже Бурана опубликовала большую автобиографическую книгу "Город стриптиза: Прощальное путешествие стриптизерши по Америке", ставшую бестселлером. Сейчас он окончательно ушла из стриптиза, вышла замуж за офицера армии США и работает журналисткой.

4.Диабло Коди

Урожденная Брук Бьюзи-Хант окончила университет по специальности "Медиа", работала секретаршей и вела блог о своей жизни. Как хобби девушка увлекалась стриптизом и писала колонки для газет штата Миннесота.

Под псевдонимом Дьябло Коди она написала сценарий для трагикомедийного фильма "Джуно" и выиграла за него "Оскар". С тех пор она работает в Голливуде. На ее счету такие картины как "Тело Дженнифер", "Бедная богатая девочка", "Бурлеск", "Талли" и сериал "Такая разная Тара".

5.Челси Фергюсон

Яркая блондинка с силиконовой грудью в начале 2010-х прославилась благодаря всемирной Сети и своим любовных похождениясм. Она редко что-то писала, а всего лишь публиковала свои фотоснимки. Потому-то на ее стриптиз-выступлениях всегда были аншлаги. Кроме того, Фергюсон известна по своей скандальной интрижке с солистом популярного английского бойз-бенда One Direction Гарри Стайлсом в апреле 2013 года. Он пришел на ее шоу, потом пригласил ее к себе в VIP-зону. В конечном итоге Стайлс и Фергюсон ушли в отель и провели вместе ночь.

Самые известные песни для стриптиза:

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