Розпочався чат із віце-президентом Академії будівництва України Віктором Лещинським

Виктор Лещинский / Главред

На сайті "Главред" розпочався чат із віце-президентом Академії будівництва України, керівником незалежної експертизи "ПРОЕКСП" Віктором Лещинським.

Під час чату ви дізнаєтеся, чи реальне метро на Троєщину, які ноу-хау з енергоефективності доступні в Україні, а також що є головною ознакою змін на краще в інфраструктурі та житлово-комунальному господарстві.

Шановні читачі, поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням.