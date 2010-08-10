За месяц работы в предвыборных штабах можно получить до 15 тысяч

Перед местными выборами рынок предвыборной работы жив: в Интернете уже появились предложения поработать агитатором, постоять в палатке, пораздавать листовки. На выборах можно неплохо заработать: за участие в акциях - до 5 тыс. грн в месяц, за работу в штабах - до 15 тыс., сообщает ТСН. Так, за раздачу листовок предлагают до 60 грн в час, за сидение в палатке - до 100 грн в день, за хождение по домам - 50 грн (приблизительно такие же расценки были и на недавних президентских выборах). «Работа начнется со второй половины сентября, надо будет с 15-го до 20 сентября ходить по домам и делать соцопрос - за кого люди будут голосовать. Платить обещают 50 грн в день. Возможно, будет работа и для тех, кто хочет стать членом, секретарем или главой участковой избирательной комиссии, но тут пока ничего не ясно», - рассказала девушка, разместившая одно из объявлений. Желающих потрудиться на местных выборах, которые пройдут 31 октября, хоть отбавляй. «На этом можно очень неплохо заработать. Если активно участвовать во всех акциях, то до 5 тыс. грн в месяц, а если иметь знакомых в штабах - то и все 15 тыс. Ведь на одном и том же митинге могут стоять люди, которым платят 50 грн, и те, которые получают 150 грн. Последние стоят по знакомству. А первые - так, по объявлению пришли», - рассказал студент Валерий Ф., который уже несколько лет зарабатывает на выборах. «Кстати, сумма, которая доходит до рядового участника митинга, в пять раз меньше, чем та, которую выделяет партия на этого самого участника — все остальное оседает в карманах «сотников» и «тысячников» (люди, отвечающие, соответственно, за набор 100 и 1000 участников митинга). Мне и самому предлагали стать «сотником» — но я не хочу людей дурить. Буду снова рядовым — уже нашел объявления, оставил свои контакты. И жду работу», - добавил он. Неплохо зарабатывают и члены комиссий. «Я в 2010-м был рядовым членом комиссии на выборах президента: за работу давали от 500 до 2 тыс. грн в зависимости от партии», - рассказал студент Денис Ш. «Раньше цены были выше. Скажем, в 2004 году я была главой комиссии и получила от государства и партии суммарно 700 долларов. Правда, уже на парламентских в 2007-м получила 150 долларов как секретарь комиссии. Думаю, сейчас расценки будут не выше», - добавляет экономист Виктория Б. Хлебное место - штаб. «Скажем, на президентских выборах один из кандидатов, который попал в первую пятерку лидеров, платил по 3 тысячи долларов главам штабов и по 2 тысячи - их заместителям. Да и рядовые сотрудники штабов обычно не жалуются на зарплаты: но устроиться туда можно только через знакомых или знакомых знакомых», - сказал нам один из бывалых участников выборов.