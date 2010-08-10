За месяц работы в предвыборных штабах можно получить до 15 тысяч

10 августа 2010, 10:53

Перед местными выборами рынок предвыборной работы жив: в Интернете уже появились предложения поработать агитатором, постоять в палатке, пораздавать листовки. На выборах можно неплохо заработать: за участие в акциях - до 5 тыс. грн в месяц, за работу в штабах - до 15 тыс., сообщает ТСН. Так, за раздачу листовок предлагают до 60 грн в час, за сидение в палатке - до 100 грн в день, за хождение по домам - 50 грн (приблизительно такие же расценки были и на недавних президентских выборах). «Работа начнется со второй половины сентября, надо будет с 15-го до 20 сентября ходить по домам и делать соцопрос - за кого люди будут голосовать. Платить обещают 50 грн в день. Возможно, будет работа и для тех, кто хочет стать членом, секретарем или главой участковой избирательной комиссии, но тут пока ничего не ясно», - рассказала девушка, разместившая одно из объявлений. Желающих потрудиться на местных выборах, которые пройдут 31 октября, хоть отбавляй. «На этом можно очень неплохо заработать. Если активно участвовать во всех акциях, то до 5 тыс. грн в месяц, а если иметь знакомых в штабах - то и все 15 тыс. Ведь на одном и том же митинге могут стоять люди, которым платят 50 грн, и те, которые получают 150 грн. Последние стоят по знакомству. А первые - так, по объявлению пришли», - рассказал студент Валерий Ф., который уже несколько лет зарабатывает на выборах. «Кстати, сумма, которая доходит до рядового участника митинга, в пять раз меньше, чем та, которую выделяет партия на этого самого участника — все остальное оседает в карманах «сотников» и «тысячников» (люди, отвечающие, соответственно, за набор 100 и 1000 участников митинга). Мне и самому предлагали стать «сотником» — но я не хочу людей дурить. Буду снова рядовым — уже нашел объявления, оставил свои контакты. И жду работу», - добавил он. Неплохо зарабатывают и члены комиссий. «Я в 2010-м был рядовым членом комиссии на выборах президента: за работу давали от 500 до 2 тыс. грн в зависимости от партии», - рассказал студент Денис Ш. «Раньше цены были выше. Скажем, в 2004 году я была главой комиссии и получила от государства и партии суммарно 700 долларов. Правда, уже на парламентских в 2007-м получила 150 долларов как секретарь комиссии. Думаю, сейчас расценки будут не выше», - добавляет экономист Виктория Б. Хлебное место - штаб. «Скажем, на президентских выборах один из кандидатов, который попал в первую пятерку лидеров, платил по 3 тысячи долларов главам штабов и по 2 тысячи - их заместителям. Да и рядовые сотрудники штабов обычно не жалуются на зарплаты: но устроиться туда можно только через знакомых или знакомых знакомых», - сказал нам один из бывалых участников выборов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять