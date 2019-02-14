Рэп и секс: Pornhub выпустил альбом о любви ко Дню святого Валентина

Порномодели / PornHub

Самый популярный в мире порносайт Pornhub выпустил сборник рэп-композиций ко Дню святого Валентина (Дню всех влюбленных).

Компиляция доступна на популярном потоковом музыкальном сервисе Apple Music, он включает шесть композиций общей длительностью 15 минут.

Треки записали рэп-исполнители PnB Rock, Lil AK, Asian Doll, 6ix9ine, MadeinTYO и 24hrs, а также модель Анджела Уайт (Blac Chyna).

Все композиции посвящены сексу, любви и отношениям между мужчинами и женщинами.

Кроме того, руководство Pornhub, по давно уже сложившейся традиции, дало всем интернет-пользователям бесплатный премиум-доступ в честь Дня святого Валентина.

Напомним, ранее на Pornhub выдали деньги психологам на исследования порно, а также запустили раздел для глухих фанатов порнографии.