Индийские студенты "приманивают" первый секс презервативами на дереве

Презерватив на дереве / Lady

Студентки колледжа в городе Дели требуют прекратить традицию ко Дню святого Валентина, по которой студенты вешают на деревья презервативы.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты BBC. По их информации, традиция украшать деревья презервативами зародилась еще в 2009-м. Студенты, которые желают приблизить свой первый секс, украшают "дерево невинности".

Она на него вешают шарики в форме сердечек, плакат, на котором изображены чувства между людьми, наполненные водой презервативы. Все это ребята делают – "чтобы боги подарили им первый секс".

Кроме того, в День святого Валентина студент, переодетый в священника, совершает ритуальные действия, а сотни других поют гимн в честь "горячей и сексуальной богини". В случае, если ритуал пройдет хорошо, то парни получат возможность лишиться девственности уже в течение полугода.

В нынешнем году девушки-студентки начали массовую компанию по запрету этой традиции.

Напомним, ранее в Грузии появились в продаже презервативы с портретом Путина. До этого в российских школах запретили на уроках использовать слово презерватив.