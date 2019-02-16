В Норвегии из-за запрета секс-шоп снял эротическую рекламу с едой

Фудпорн понравился зрителям не меньше, чем секс-шоп / Фото: скриншот из видео

Норвежская сеть секс-шопов Kondomeriet в честь своего 30-летия опубликовала рекламный ролик в стиле фудпорн.

Производители попытались обойти запрет, поскольку реклама секс-шопов в Норвегии запрещена законом. Видео опубликовано в YouTube.

Зрелищный ролик с эротическими ассоциациями разработало рекламное агентство POL. В видео сочные продукты сняты крупным планом настолько зрелищно, что это во всех смыслах взбудоражило аппетит пользователей.

В комментариях зрители назвали рекламу "бриллиантом", а авторов и идейных вдохновителей – профессионалами.

Как известно, фудпорн – это демонстрация пищи с целью пробудить у зрителя желание. Чаще всего в рекламе используются калорийные продукты с высоким содержанием жира и экзотические блюда. Буквально можно перевести как "пищевое порно".

Напомним, старейший украинский секс-шоп "Насолода" подготовил подборку информации о сексуальных предпочтениях жителей страны.