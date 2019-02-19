Обнаженка и абстракция: в Сеть выложили серию классических эротических фото

В Сети выложили подборку классических ню-работ классика чешской фотографии − Франтишка Дртикола.

"Я позволил красоте самой линии произвести впечатление, не приукрашая и подавляя все вторичное", − именно так определил основной принцип творчества сам маэстро, сообщает портал Камералабс.

Дртикол прежде всего известен черно-белыми портретами обнаженной натуры, помещенной в абстрактные декорации. Кроме того, он активно задействовал в своем творчестве элементы стиля модерн и аp-деко.

Напомним, ранее в Сеть "выложили" серию классических фото с обнаженными моделями.

