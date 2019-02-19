Изящность и голое тело: В Сеть выложили фото полу- и обнаженных красавиц-моделей

В Сети выложили свежую серию работ в жанре фешн- и ню-фотографии, принадлежавшую объективу 29-летнего Оливера Сталманса.

По мнению специалистов и критиков, ему удается создавать снимки с драматическими силуэтами, полными ощущения изящества и легкости, сообщает портал Камералабс.

Несмотря на относительную молодость Сталманс, живущий на две страны (Францию и Данию), его снимки публиковались в таких известных глянцевых журналах как Elle, Harper's Bazaar, Interview, New York Magazine.

Напомним, ранее фотограф показал полуночных голых красавиц в вычурных позах.