Интим-забавы: Какие секс-игрушки сильнее всего популярны у украинцев

Секс-шоп / 20 хвилин

Украинцы, оказывается, в достаточной степени раскованная акция и раскупают различные секс-гаджеты.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная магазином интимных товаров 69.Toys. По имеющимся данным, в среднем украинцы тратят на секс-игрушки 1008 гривен.

Активнее всего в Украине раскупали вибраторы (в первую очередь покрытые силиконом). На втором месте по популярности − анальные игрушки (в том числе и массажеры простаты). На третьем месте − смазки-лубриканты. На четвертом месте – пенисные кольца для продления секса, а также насадки-удлинители для этого органа. На замыкающем, пятом, месте, товары для занятий BDSM (плети, кляпы, наручники и маски со страпонами).

Далее, менее десятой части от общего числа продаж среди предпочтений украинцев занимают − сексуальное белье, дилдо, вагинальные шарики, мастурбаторы, помпы, страпоны, парфюмерия, массажные масла и секс-куклы.

Напомним, ранее в Сеть выложили подборку фото самодельных секс-игрушек времен СССР.