"Секс хлестал через край": в Сеть выложили серию эротических фото позднего СССР

В Сети опубликовали очередную подборку позднесоветских эротических снимков, сделанных фотографом-любителем Николаем Бахаревым из города Новокузнецк.

По профессии слесарь на местном металлургическом комбинате, он подрабатывал, фотографируя отдыхающих на пляже, сообщает портал Камералабс.

Причем некоторым людям настолько нравился подход Николая, что они соглашались позировать ему в домашних условиях, в том числе и обнаженными.

В 1991-м Бахарев вступил в Союз фотохудожников России. Сразу после падения железного занавеса его работы стали регулярно экспонироваться на отечественных и международных выставках и конкурсам ню-фотографий.

Напомним, ранее в Сеть "залили" подборку советских эротических фото.