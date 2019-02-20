"Пейзажи, модели, обнаженка": В сети показали красивейшие черно-белые эротические фото

В интернете выложили серию работ Кристиана Коиньи – известного швейцарского мастера портретной, ню-, фешн- и натюрмортной фотографии.

Он известен не только коммерческими работами в рекламной и модной индустрии, но и регулярно снимал для себя в основном на черно-белую пленку, сообщает портал Камералабс.

Коиньи сотрудничал со многими известными компаниями, работал над рекламными проектами для Vitra, Hermes, шампанского Krug, яхт верфи Ferretti yachts и часов Hublot.

Напомним, ранее в Австрии фермерши бесстыже "сверкнули" прелестями для эротического календаря.