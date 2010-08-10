Македония «приподоткрыла» свои границы для украинцев

5 августа текущего года вступило в силу решение правительства Республики Македония о временном приостановлении визового режима для граждан Украины. Как сообщили Лиге в пресс-службе МИД Украины, согласно решению, граждане Украины, которые будут посещать Македонию с краткосрочными визитами (до 90 дней) в период до 15 октября 2010 года, смогут въезжать на ее территорию при наличии действительного паспорта для выезда за границу, страхового полиса и необходимой для пребывания на территории страны денежной суммы. Вместе с тем такое решение македонской стороны не отменяет необходимости получения виз гражданами Украины, которые планируют находиться в Македонии после 15 октября 2010 года или будут въезжать в Македонию с целью трудовой деятельности. Напомним, с 30 мая по 31 октября 2010 года граждане Украины могут без оформления виз посещать Албанию. Кроме того, в Министерстве иностранных дел рассчитывают, что до осени будет отменен визовый режим с Израилем.