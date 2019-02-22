Борьба с прогулами: В Европе хотят ввести в школах уроки порно

Учительница. Иллюстративное фото / Pinterest

Ученые из Ирландского национального университета предложили ввести в школьную программу уроки по порнографии.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты таблоида The Sun. По мнению специалистов, уроки порнографии помогут школьникам подготовиться к реальной половой жизни.

Пока же, говорят ученые, подростки, самостоятельно смотрящие порно, не способны критически осмыслить происходящее на экране и берут его как образец для своей сексуальной жизни. Специальные же уроки помогут провести четкую грань между выдумкой и реальностью. Предложение ученых уже поддержали в Ассоциации персонального, социального, медицинского и экономического образования (PSHE), регулирующей школьные учебные планы.

Предполагается, что в случае успеха такого начинания, специализированные уроки о порно появятся в некоторых школах Ирландии с 1 сентября 2020-го.

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