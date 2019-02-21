Провинция и обнаженка: в Сеть выложили подборку философски-эротических фото

В Сети выложили подборку эротических снимков авторства известного мастера ню-фотографии – Сергея Чиликова.

Обычно он использует реальных людей в реальных обстоятельствах, но привык сам выстраивать их отношения в кадре, сообщает портал Камералабс.

С начала своей карьеры, с 1989-го в поездках по городам СССР Чиликов создавал обширные фотоциклы − "Деревенский Гламур", "Фотопровокации", "Пляж", "Философия путешествия", "Колоризмы", "Азартные игры".

Напомним, ранее фотограф показал эротические снимки кинозвезд