Эмоции, чувства и голые прелести: фотограф показала моделей обнаженно-беззащитными

Несмотря на то, что Юлия Никонова живет и работает в российской провинции, волжском городе Тольятти, ее работы успели прославиться по всему миру.

Специалисты считают, что снимки Никоновой содержат в себе конкретные месседжи − выглядя, при этом как простые портреты, сообщает портал Камералабс.

Также ее работы удачно передают не только эмоции изображенных на снимках людей, но и создает отдельное, автономное настроение.

Любопытно, что Никонова очень долго снимала на обычную цифровую "мыльницу" и лишь недавно приобрела качественной фотокамеры Nikon D90.

Напомним, ранее в Сети показали красивейшие черно-белые эротические фото.