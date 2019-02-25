Телеведущий скончался во время гей-оргии с наркотиками

25 февраля 2019, 03:18

Решение устроить гей-секс-баловство с наркотическими веществами стало роковым для 43-летнего мужчины.

Кристофер Берроуз / NEWS

В США известный телеведущий Кристофер Берроуз умер в гостиничном номере от передозировки метамфетаминов во время гей-секса. 

Соответствующее сообщение опубликовал портал Fox News со ссылкой на результаты вскрытия.По версии полиции, партнер 43-летнего Берроуза ввел ему в анальное отверстие клизму с кристаллами метамфетамина, усиливающую возбуждение. Позже он еще надел телеведущему на лицо маску, пропитанную раствором.

Берроуз начал задыхаться, потом его начало тошнить. Затем он потерял сознание. Любовник до приезда службы 911 делал ему искусственное дыхание. Однако медики не сумели помочь и телеведущий скончался.

На вскрытии выяснилось, что Берроуз умер из-за обострившийся после приема наркотиков гипертонической болезни и ослабленного сердца.

Напомним, ранее монах устраивал наркотические "гей-групповухи" в храме. Позднее на Одесчине школьники устроили гей-оргию и сняли порно.
 

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