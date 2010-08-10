Сестру экс-зятя Ющенко посадили за убийство

Киевский суд признал Елену Гончар виновной в ДТП, в котором погибла 25-летняя киевлянка, пишет «Комсомольская правда» в Украине». Это судебное разбирательство уже приобрело сенсационный оттенок. Похоже, впервые в Украине за беспредел на дороге могут привлечь, что называется, «человека со связями». Точнее, 39-летнюю Елену Гончар - сестру бывшего зятя Виктора Ющенко Михаила Гончара. Напомним, 30 июля 2009 года Елена на джипе «Тойота» в Киеве вылетела на встречную полосу и протаранила «Мерседес» и «Таврию». Елена была пьяна - суд это уже установил. А девушка, сидевшая в «Таврии» - Алия Аскарова, - погибла. Недавно история получила продолжение. Судебные заседания длились больше года. Поначалу казалось, что шансов у родственников погибшей девушки нет и Гончар выйдет сухой из воды. Но Печерский суд столицы вынес все-таки вердикт сестре бывшего зятя экс-президента Ющенко: лишение свободы сроком на 4 года. Именно потому, что на этот раз дело закончилось приговором, причем отнюдь не условным, нынешний случай уникален. Погибшей Алии Аскаровой было всего 25 лет. В тот вечер она после работы ехала со своим знакомым в кафе (он сидел за рулем «Таврии» и, кстати, тоже пострадал: после столкновения получил открытый перелом ноги). Аскарова пролежала в больнице еще несколько дней и все-таки скончалась от разрыва двенадцатиперстной кишки. Спустя несколько дней после похорон отцу Рифу Аскарову позвонили. Собеседник представился Михаилом, братом женщины, спровоцировавшей ДТП. О том, что с ними говорил бывший зять Ющенко, потерпевшие узнали позже. Гончар выразил соболезнования, очень просил пощадить его сестру и предлагал выплатить компенсацию в 10 тысяч долларов. «Взамен он требовал нотариально заверенную расписку в том, что я не имею к его сестре никаких претензий и не стану подавать в суд. Естественно, я отказался» - рассказал Аскаров. На суде Елена Гончар заявила: «Я признаю свою вину. Для меня это такая же боль, как для семьи Аскаровых. Я уже год не живу… Простите меня!» Правда, тут же добавила, что у нее двое несовершеннолетних детей, которых ей нужно растить. Однако неофициально известно, что дети Елены Гончар - 10-летняя Анастасия и 15-летний Даниэл - живут в США с бывшим мужем, с которым она давно развелась. И судья в конечном счете вынес приговор: 4 года лишения свободы. Причина послабления - искреннее раскаяние подсудимой. Помимо тюремного срока, Елену обязали выплатить потерпевшим компенсацию в размере 250 тысяч гривен. Вынесенный вердикт Аскаровы считают чересчур мягким.