Стало известно, что женщины любят больше секса

Иллюстативное фото / Delfi

На западе эксперты исследовательской компании Market Probe International совместно с рекламным агентством Havas Worldwide выяснили, что важнее для мужчин и женщин – еда или секс.

Как сообщает портал Колобок, в исследовании участвовали около 12 тысяч респондентов обоих полов из разных стран Земли. Во время опроса мужчинам и женщинам задавали вопрос: что приносит им большее удовлетворение − пищи удовольствие или интимные игрища.

Оказалось, что для представителей обоих полов еда чаще всего ничуть не меньший источник наслаждения, чем занятия сексом.

Во второй части исследования участников поставили перед выбором – отправиться на ужин в ресторан или устроить интимные игрища. Однако около половины женской аудитории (42%) отдала предпочтение вкушению пищи.

Напомним, ранее ученые рассказали, как предпочтения в еде влияют на секс, а также рассказали, почему постоянный секс по утрам - хорошо.