Эксперты выяснили, какая связь между любовь к порно и бисексуальностью

Порнопросмотр / Men's Health

Популярный интернет-ресурс для просмотра порно XHamster объявил о том, что взаимосвязь между тягой к клубничке и стремлением к бисексуальности.

Сотрудники портала проанализировали данные 11 тысяч пользователей, участвовавших в добровольном опросе. Сайт собирал данные об их возрасте, поле, сексуальных предпочтениях, предпочтениях при выборе порнороликов и т.д.

Читайте такжеБорьба с прогулами: В Европе хотят ввести в школах уроки порноОказалось, что более 22% посетителей ресурса считают себя бисексуалами. Только 67% причислили себя к натуралам, а геями и лесбиянками — 4%. Сперва сотрудники XHamster подумали, что есть проблемы в методах исследования. Однако позже они увидели четкую связь между частотой просмотра порно и сексуальными предпочтениями.

К примеру, бисексуалами оказались 13,09% респондентов, смотрящих порно раз в неделю. Среди тех, кто балует себя порно несколько раз в неделю, бисексуалов больше — 19,73%. Из тех, кто смотрит порно раз в день, определилось 23% бисексуалов. А по нескольку раз в день порно включают 27% бисексуальных респондентов.

Соответственно, как считают специалисты, такие свидетельствуют о том, что регулярный просмотр порно может стимулировать бисексуальные наклонности у людей.

Напомним, ранее актрисы фильмов для взрослых рассказали, о чем думают во время съемок. Позднее итальянский священник заявил о том, что порно очень популярно из-за происков дъявола.

