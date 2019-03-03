Топ-3 советов эксперта, добавляющих "огня" в любой секс

Секс. Иллюстративное фото / Ivona - bigmir)net

Для того, чтобы сексуальная жизнь партнеров/супругов не оказывалась в состоянии застоя, и страсть не теряла накала, обоим необходимо регулярно работать над интимными отношениями.

Об этом рассказала основательница киевского отеля для ролевых игр Cherry Twins Елена Соловьева и дала несколько советов насчет того, как улучшить партнерский секс, сообщает портал ТСН.

Совет №1. Готовить секс задолго до постели. Долгая совместная жизнь пары вырабатывает привычки во всем – и в сексе тоже. По мнению Соловьевой, это заключается в отправке детей к бабушке, а также в подсказках партнеру, что "сегодня займемся любовью". То бишь из отношений спонтанность пропадает напрочь. Соловьева рекомендует дразнить и ласкать друг друга не по расписанию.

Читайте такжеИнтим-забавы: Какие секс-игрушки сильнее всего популярны у украинцевСовет №2. Откровенное говорить о своих сексуальных желаниях. Поскольку приборов для чтения мыслей еще не изобрели, то партнер/ша будет благодарен/а, если ему или ей подсказать, чего этакого именно хочется. Если оба стесняются произносить вслух о таком, то можно написать записку или сообщение в мессенджере.

Совет №3. Менять места занятий сексом. Если в кровати заниматься скучно, а на улице страшно/холодно, то можно подыскивать другие места для интима. Соловьева рекомендует по-максимуму пробовать секс-мебель, девайсы и другие приспособления для секс-игр.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, как откровенность партнеров влияет на качество секса. До этого психологи рассказали, как пережить секс партнера на стороне.