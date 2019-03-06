Восьмерка как женские прелести: зачем и кто придумал 8 Марта как праздник

6 марта 2019, 07:39

Главред выяснил, что за праздник 8 марта и кто его придумал.

8 марта_Международный женский день
Зачем и кто придумал 8 Марта как праздник / 1zoom.ru

История праздника 8 марта на самом деле предполагает совсем иные даты празднования, нежели восьмой день первого месяца весны.

8 Марта: история

К примеру, национальный женский день в США изначально отмечался 28 февраля (1909 год).

Однако после того, как американские социалистки "посоветовались" с небезызвестными Розой Люксембург и Кларой Цеткин, праздник сместили – на 19 марта (1911 год), в честь прусской Мартовской революции-1848.

Читайте такжеНежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинамВ 1912 году Международный женский день отметили 12 мая.

В Российской империи и Франции в 1913 году праздник отмечали 2 марта, по остальной Европе – 9 и 12 марта.

Только в 1914 году 8 Марта отметили именно 8 марта – причем в 8 странах: России, Великобритании, США, Германии, Австрии, Дании, Швейцарии и Нидерландах.

А вот в СССР 8 марта как праздник впору было отмечать 23 февраля. Именно 23 февраля 1917 года (по новому стилю это как раз и было 8 марта) с протестом против войны вышли женщины Петрограда. Что в свою очередь и послужило толчком к февральской революции.

К слову, историк объяснил, почему Украине не стоит отказываться от празднования 8 марта. Зато надо отказаться от тюльпанов в целлофане 8 марта, подчеркнул Вахтанг Кипиани. А журналист объяснил, как отказ от 8 Марта мешает Украине стать богатой страной. К украинским женщинам отношение в государстве до сих пор, как во времена Средневековья, считает Портников.

ООН же отмечать 8 марта как праздник согласилось лишь с 1975 года. А международное распространение он получил с 1977 года, когда к празднованию присоединились десятки стран по всему миру.

8 Марта: кто придумал

Читайте такжеКак красиво и легко сделать букет из конфет и фруктов своими руками на 8 Марта 2019Наиболее популярна версия, что "мамами" праздника являются немки Роза Люксембург и Клара Цеткин. Причем есть легенда, что цифру 8 они выбрали как символ плавных женских форм.

Еще одна версия связывает возникновение 8 Марта с маршем в 1857 году женщин-работниц в Нью-Йорке против слишком тяжелых условий труда.

8 Марта: что за праздник

Этот праздник, призванный напомнить о правах женщин, их равноправии с мужчинами. Праве на работу, праве иметь семью и детей или быть чайлд-фри, праве отстаивать свои интересы или нет… Поэтому предложение заменить 8 Марта в Украине Днем матери – не совсем равнозначно. Ведь, согласно духу и букве исконного 8 Марта, женщина имеет право и не быть матерью – и ничуть не страдать от этого.

Главред уже писал о том, как отдыхаем на 8 марта 2019 в Украине, а также что подарить на 8 Марта, учитывая советы астролога и мастера по этикету.

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