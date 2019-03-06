Секс-игрушки в подарок на 8 Марта: как подобрать и купить

Подарок / 056.ua

Во всем многообразии подарков, которые выпускаются с к 8 Марта, есть отдельный сегмент, для самых смелых мужчин и их вторых половинок – секс-игрушки.

Но выбор такого подарка строго зависит от уровня отношений, сообщает портал 056. Если пара только недавно начала романтические отношения, то стоит купить массажные масла, которые девушка может использовать и сама, и вместе с партнером. Если же дело дошло до регулярного секса, то стоит подумать о подарке в виде откровенного белья, или, чем черт не шутит, в виде BDSM-серию игрушек. Как советуют специалисты, что виды игрушек для взрослых делятся на три типа − для мужчины, для девушки и для обоих. Но главное всегда их использовать со смазками (желательно на водной основе) хорошо очищать и хранить в сухом виде.

К слову, как утверждают сотрудники секс-шопов, ныне в трендах игрушки для взрослых не в классической форме пениса, а более интересные − массажеры и вибраторы в виде кроликов, пингвинчиков и т.д.

Напомним, ранее эксперты посоветовали, что кому подарить на 8 Марта, чтоб не прогадать.