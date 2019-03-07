Погиб не на работе: В Мексике скончался порнозвезда и обладатель ''порно-Оскара''

Билл Бейли / LifeStyles-NS

В Мексике погиб звезда американских порнофильмов и обладатель "порно-Оскара" Билл Бейли.

Такое сообщение опубликовал британский таблоид Mirror. Причиной смерти Бейли журналисты называют несчастный случай.

По их данным, несколько дней назад порноактер со своей подругой приехали в Мехико ради посещения выставки порноиндустрии. 38-летний Бейли якобы весь день пил спиртное, а вечером перевалился через перила лестницы в гостинице и рухнул с высоты четвертого этажа. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

К слову, за десятилетнюю карьеру Бейли отснялся в 1,7 тысячи порнофильмов. На популярнейшем порносайте Pornhub видео с его участием набрали более 380 млн просмотров. В 2019-м он удостоился номинаций за лучшую сцену группового секса и лучшую сцену с тремя исполнителями на премии AVN Awards – порноаналог Оскара.

Напомним, ранее в США назвали причину смерти 20-летней порноактрисы Оливии Нова (Лекси Форд). Позднее ученые рассказали о сексуальных проблемах порноактеров.

