"Очень горячо": в Киеве "качки" с голым торсом поздравляли женщин с 8 марта, опубликовано фото

В Киеве у метро подкаченные мужчины с обнаженным торсом поздравляли женщин с 8 марта / 1zoom.ru

В четверг, 7 марта, в Киеве возле станции метро Дарница трое мужчин с обнаженным торсом поздравляли женщин с Международным женским днем, который отмечают 8 марта.

В столице у метро Дарница было "очень горячо", говорится на странице Типичный Киев в Facebook.

Также на странице появилась фотография, на которой видно, что на крыше перехода, ведущего к станции метро, находились подкаченные мужчины в шортах и с голым торсом.

"Возле метро Дарница очень горячо. Трое мужчин с обнаженным торсом поздравляют прекрасную половину человечества с праздником", — отмечается в сообщении.