Никогда не занимавшаяся сексом женщина ухитрилась родить ребенка

Ревати Бордавекар с супругом и дочерью / Facebook женщины

Женщина из города Ахмеднагар (штат Махараштра, Индия), никогда не занимавшаяся сексом по причине редкого заболевания вагины, благополучно родила ребенка - девочку.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. По их данным, Ревати Бордавекар страдала от вагинизма — патологического состояния, при котором непроизвольные спазмы лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любую вагинальную пенетрацию.

В 2013-м девушка познакомилась в Сети с парнем. Завязались отношения. Через год сыграли свадьбу. Только в брачную ночь Бордавекар своему молодому супругу о том, что не может заниматься сексом из-за болезни.

Пара пробовала различные способы решения проблемы, но не преуспела. В конечном итоге супруги решили завести ребенка при помощи экстракорпорального оплодотворения и, наконец, добились успеха.

Напомним, ранее в Сети появился топ-5 неожиданных фактов о женском влагалище. До этого британка после вечеринки очнулась с мертвой черепахой во влагалище.

