Спасатели Киева поздравили женщин с 8 марта стебным видео с элементами эротики

Киевские спасатели поздравили женщин с 8 марта смешным видео / Скриншот видео с facebook.com/DSNSKyiv

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве показали видео, на котором запечатлено, как пожарные поздравили женщин с 8 марта — Международным женским днем.

На видео заснято, как пожарные якобы разными способами пытались поздравить женщин с праздником, но у них это не получалось.

В частности, они хотели исполнить песню под гитару, но гитарист "пострадал", пытались записать видеопоздравление на футбольном поле, но начали играть.

Позже пожарные под музыку начали расстегать куртки под эротическую музыку — каждый достал из-под одежды розу, — а потом cтанцевали танец с элементами эротики.

Шановні жінки..! Шановні жінки..! Історія про те, як наші хлопці вітали нас (дівчат) зі святом весни))) P.S. Від усього жіночого колективу дякуємо за привітання Оболонське Районне Управління ГУ ДСНС України в м. Києві... Усьому творчому колективу Информатор Киев... Режиссеру-оператору відео Сережа Бумеров, а також Sergey Marchenko Опубликовано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четверг, 7 марта 2019 г.

Ранее сообщалось, что 7 марта в Киеве возле станции метро Дарница было "очень горячо" — подкаченные мужчины в шортах с обнаженным торсом поздравляли женщин с 8 марта.