Сексологи рассказали, как сохранить "пламя" и "перчинку" в интимных отношениях

Секс / med2live

Сохранить всепоглощающую страсть в сексуальных отношениях пар, уже давно живущих вместе, вполне реально - если соблюдать некоторые рекомендации.

Об этом говорится в материале издания Huffington Post со ссылкой на исследования сексопатологов.

Рекомендация №1. Наслаждение медленным возбуждением. Этим занимаются 99% процентов зрелых пар с пылкой сексуальной жизнью. Партнеры позволяют друг другу возбуждаться дольше, чем обычно, либо дразнят друг друга, когда находятся в каком-либо публичном месте и не могут позволить себе сделать что-то сексуальное.

Рекомендация №2. С каждым годом повышать градус распущенности.Парам, которые желают сохранить свою сексуальную жизнь на уровне, стоит регулярно "повышать ставки" в кровати, ища новое и неизученное, а также быть творческими и выходить за границы рутинного интима.

Рекомендация №3. Заботиться об уверенности в себе и в партнере.Уверенность усиливает сексуальное влечение. Однако это не значит, что нужно не вылезать из спортзала либо изнурять себя диетами.

Напомним, ранее ученые рассказали, как постоянный секс влияет на кровяное давление. До этого в Сети появился топ-5 советов, которые сделают утренний секс незабываемым.

