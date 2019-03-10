Эротика и буйство красок: в Сети опубликовали подборку психоделических откровенных фото

В Сети выложили подборк экспрессивных и эротических фотографий авторства американского фотографа Нади Ли Коэн.

Такое сообщение было опубликовано на портале Камералабс. Ли Коэн известна своими насыщенными сюрреалистическими фотосессиями с сочнейшими цветами в стиле американских и британских фильмов 1950-1970-х годов.

Кроме того, она любит исследует парадоксальность между внутренней силой и хрупкостью обнаженного тела женщин. Как считают, во многих снимках Ли Коэн сильна повествовательная сторона. Какой бы ни была фотосессия – сюрреалистической, эротической, комедийной или меланхолической – она раскрывает перед зрителем определенную историю.

Напомним, ранее в Сеть "выложили" серию классических фото с обнаженными моделями. Кроме того, фотограф "отщелкал" голых девушек в гламурных обстоятельствах.