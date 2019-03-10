Анархия и обнаженные модели: В Сеть выложили подборку изысканной ретро-эротики

XX столетие вряд ли знало фотографа, более причудливого и эксцентричного, чем Жерар Петрус Фиерет.

Его творчество отличается прежде всего безрассудными композициями и явным эротизмом, сообщает портал Камералабс.

Как полагают эксперты, Фиерет, откровенно манкируя правилами и приличиями, воплотил в своих фотографиях мятежный дух 60-70-х годов прошлого столетия.

"Моя цель в фотографии – анархия. В условиях консервативного общества мои работы выглядят агрессивными. Они отражают здоровую страсть к жизни", - говорил Фиерет в интервью.

Напомним, ранее в Сеть выложили подборку красивейших эротических фото.