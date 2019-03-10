Анархия и обнаженные модели: В Сеть выложили подборку изысканной ретро-эротики

Работы выполнил классик эротической европейской фотографии - Жерар Петрус Фиерет.
XX столетие вряд ли знало фотографа, более причудливого и эксцентричного, чем Жерар Петрус Фиерет.
Его творчество отличается прежде всего безрассудными композициями и явным эротизмом, сообщает портал Камералабс.
Как полагают эксперты, Фиерет, откровенно манкируя правилами и приличиями, воплотил в своих фотографиях мятежный дух 60-70-х годов прошлого столетия.
"Моя цель в фотографии – анархия. В условиях консервативного общества мои работы выглядят агрессивными. Они отражают здоровую страсть к жизни", - говорил Фиерет в интервью.
Напомним, ранее в Сеть выложили подборку красивейших эротических фото.