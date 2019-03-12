Ученые выяснили, от каких сексуальных фантазий женщины заводятся сильнее всего

12 марта 2019, 02:51

В общем и целом, дамы более чем склонны ко всякого рода интимных размышлениям.

Сексуальные фантазии / Grebenka

В Сети появилось свежее исследование британских ученых и медиков, посвященных самым популярным сексуальным фантазиям женщин.

Как сообщается в специализированных СМИ, больше всего (50% от 2000 опрошенных) дам мечтают о сексе с бывшим партнером. При этом 38% из них нехотя признают, что часто от слов они переходят к делу. При этом лишь чуть меньше четверти (24%) испытывают угрызения совести.

Читайте такжеУченые высчитали, сколько времени люди тратят на сексК слову, среди мужчин вспоминают былое и стремятся возвратить забытые сексуальные ощущения с бывшим подругами 53% (из опрошенных 2000 тысяч). Чаще всего − в 23% случаев − сексом хотелось заняться с первой своей возлюбленной. Причем виноватыми в таких желаниях себя ощущали только 16% мужчин.

На втором месте оказались фантазии об съемках в эротических сценах в кино, на третьем - секс с известными людьми.

Далее идут − желание попробовать новые позы в сексе с текущим партнером, секс с незнакомыми людьми, секс с коллегой или другом, участие в групповом сексе и прилюдный секс. Завершает список эротических фантазий − секс с полицейским.

Напомним, ранее психологи выяснили, к чему приводят фантазии об измене партнеру, а также рассказали, как пережить секс партнера на стороне.

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опрос секс женщины интим фантазии
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