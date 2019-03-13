Хватит разврата: Шокированные жестким порно матери снимут "нежный" XXX-фильм для детей

13 марта 2019, 03:05

Дамы решились бороться с разгулом порнографии в Сети по принципу: "Не можешь справиться - возглавь".

Иллюстративное фото / Cocky Drost

В Великобритании инициативная группа женщин-матерей, шокированных разгулом жесткой порнографии в Сети, решили снять собственную "клубничку", которую будет не стыдно показать своим детям.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mirror. По их данным, пятеро женщин решили объединиться в новом телепроекте. Все они были шокированы тем, что ролики с жесткой порнографией доступны в Сети практически каждому пользователю.

"Если бы это было первым, что я увидела о сексе, я бы окаменела. Мы должны показать детям, что есть что-то еще кроме этого ужасного дерьма, которое мы видим в интернете", – говорит одна из участниц телепроекта.

Ожидается, что в финальном эпизоде телепроекта матери посмотрят порнофильм вместе со своими друзьями и детьми.

Напомним, ранее в Европе хотят ввести в школах уроки порно. До этого сообщалось о том, что ученые научились лечить порнозависимость.

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