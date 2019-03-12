В центре Хмельницкого на большом экране несколько минут показывали порно

Хмельницкий / Информатор

11 марта около 18 часов вечера на перекрестке улиц Каменецкая и Гагарина в центре Хмельницкого на большом рекламном телеэкране, неожиданно началась трансляция видеоконтента порнографического содержания, которая продолжалась несколько минут. Граждане сразу начали жаловаться на такую ​​"рекламу" как в социальных сетях, так и в полицию.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, сейчас по данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, а также средств ее и демонстрации.

Ранее сообщалось, что глава Кировоградского облавтодора Андрей Рудник включил на аппаратном совещании в областной администрации порнографический ролик.