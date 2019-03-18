Google поманил пользователей возможной презентации новой игровой консоли

Тот самый пустой стенд / Twitter

Во вторник, 19 марта, в 19:00 по киевскому времени корпорация Google планирует провести на выставке и конференции разработчиков игр GDC-2019 в Сан-Франциско (США) пресс-конференцию, где расскажет о "будущем игровой индустрии".

Изначально журналисты из специализированных СМИ предполагали, что корпорация может посвятить мероприятие информации о запуске игровой платформы Project Stream, однако зрителей, судя по всему, ожидает и некий "железно-консольный" анонс.

По словам редактора портала MacStories, Google приготовила в выставочном центре Moscone West просторную демонстрационною зону пустыми стендами. Судя по имеющимся снимкам, на белой платформе может уместиться даже полноценная игровая консоль.

Как полагает редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер, Google вряд ли продемонстрирует полноценную консоль — возможно, речь идет об устройстве для стриминга либо контроллере. В то же время, на GDC-2019 корпорация может представить первые профинансированные ею игры. Ожидается, что во время презентации Google выступят представители известных компаний из игровой индустрии − id Software, Ubisoft, Crystal Dynamics, Эми Хенниг и гейм-дизайнер популярной игры Ultima Online Рафаэль Костер.

Напомним, ранее в Google определились с датой выхода новой операционной системы на смену Android. Позднее французское подразделение Google ушло из корпоративной соцсети.

