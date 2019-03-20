В Google презентовали игровой стриминг и специальный джойстик: опубликованы фото

20 марта 2019, 10:06

В корпорации Google сделали очередной ход по завоеванию рынка видеоигр.

Во время конференции разработчиков игр GDC-2019 прошла корпорация Google презентовала собственный игровой стриминговый сервис Stadia и специальный джойстик (геймпад) к нему.

"Наш бренд — Stadia, наша платформа называется Stadia. Так в английском языке называются несколько стадионов. Стадион, как известно — место, предназначенное для занятий спортом, но ещё это площадка для развлечений. Это и есть наша идея — создать платформу, которая позволит смотреть за играми, играть и участвовать в них и даже разрабатывать и управлять ими", - заявил вице-президент корпорации Фил Харрисон.

"Мы стараемся минимизировать барьеры между геймером и игрой. Мы провели много исследований, и в 85% случаев игроки, когда запускали ПК или консоль, сразу хотели подключиться к мультиплееру с друзьями. Они не хотели разбираться в меню и настройках", − рассказал его коллега Майд Бакар.

По словам топ-менеджеров Google, специальный джойстик для Stadia был разработан по двум причинам — для связи с телевизорами (для стриминга используется приставки Chromecast) и для возможности использования Google Assistant с помощью двух дополнительных кнопок и встроенный микрофон.

Немногим позднее журналисты проанализировали производственные мощности Stadia и выяснили, что стриминг превосходит по мощности каждую из существующих на данный момент консолей. Он использует специально сделанный гиперпоточный процессор — архитектура x86, скорость 2,7 Гигагерца и кэш-память L2+L3 9,5 мегабайт. Далее, используется специальный видеопроцессор от AMD — мощностью в 10,7 терафлопс, 56 вычислительных блоков. Кроме того, к Stadia подключается 16 гигабайт памяти стандарта HBM2 со скоростью 484 Гигабайт в секунду.

Одним из главных преимуществ стримингового сервиса специалисты назвали сверхбыстрые загрузки благодаря облачному хранилищу данных SSD. В среднем на запуск новой игры в Assassin's Creed Odyssey уходит почти вчетверо меньше времени, чем на консоли Xbox One X.

Созданный для Stadia джойстик по дизайну сильно напоминает геймпад для, опять-таки, Xbox, но без нареканий выполняет свои задачи, рассказали журналисты. Причем гаджет работает как через Wi-Fi напрямую с Stadia, так и через персональный компьютер через USB-C кабель.

геймпад для Stadia / Google

Напомним, ранее в Google определились с датой выхода новой операционной системы, а также рассказали, когда закроют свою соцсеть Google+.

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Google игра сервис консоль стриминг
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