Убойный кавер на песню Kazka Плакала: священник показал дороги в Львовской области

Авторы клипа показали ужасное состояние дороги / Фото: скриншот из видео

Священник Украинской Греко-Католической Церкви Роман Гром снял клип об аварийном состоянии дорог во Львской области, основой для которого стала песня группы Kazka Плакала.

В ролике снялись жители местных сел, чтобы привлечь внимание к ужасным дорогам. Видео опубликовано в YouTube.

Авторы показали состояние дороги Мшанец-Стлелки, которая проходит через села Мшанец, Галивка и Плоске.

Как сообщает Zaxid.net, жители населенных пунктов неоднократно обращались к местным чиновникам с требованием привести в порядок дорогу, но реакции не последовало.

"Деятельность автодора тут ограничивается тем, что иногда засыпают самые большие ямы шутром из реки. Про кюветы и то, что туда может стекать вода с дороги они не слышали", - говорит отец Роман.

Главный герой ролика - водитель маршрутки, который везет детей, после чего они показывают на большие ямы и выбоины на дороге. Саму песню написала жена Романа - Наталия, а главную роль сыграл Назар Титар, студент ЛНУ им. И. Франко.

Также жители села зарегистрировали петицию на сайте Кабмина с требованием проведения капитального ремонта дороги. Аанлогичное требование они намерены отправить в Львовский облсовет.

Напомним, начинающая исполнительница Вася Бойкова перепела на украинском языке песню группы Kazka Apart, с которой они выступали на нацотборе и планировали покорять Евровидение-2019 в Израиле.