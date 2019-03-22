Пара россиян в многоэтажке терроризирует соседей публичным сексом

Та самая пара / скриншот из видео

Жители одного из многоэтажных домов в городе Новое Домодедово (Подмосковье) пожаловались в СМИ на своих соседей, которые имеют привычку прилюдно заниматься сексом в подъезде и во дворе.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты телеканала 360. По словам соседей, молодые супруги регулярно занимаются сексом на виду у других, причем порой привлекают к себе внимания, звоня в другие квартиры.

Читайте такжеВ Днепре из-за громкого секса в общежитии вспыхнула кровавая драка: фото, видео"Раньше они устраивали это в своей в квартире, стены у нас "картонные" и это все слышно, но когда это уже выходит за рамки в коридор, в подъезд, на улицу, когда это уже видят все. Это уже простите, у всех дети и психику им ломать никому не хочется", — заявила одна из жительниц дома. Причем, по ее словам, чаще всего пара устраивает свои секс-выходки в пьяном виде.

К слову, согласно российскому законадтельству, секс в общественном месте классифицируется как мелкое хулиганство и наказывается штрафом или административным арестом на срок до 15 суток.

Напомним, ранее в РФ парочка в автомобиле занялась сексом во время пробки на дороге. До этого другая пара устроила публичный интим возле стадиона.

