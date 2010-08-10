Символ Америки закроют на целый год

Статую Свободы в Нью-Йорке закроют для посещения в связи проведением работ по улучшению систем безопасности. Доступ в статую будет закрыт на протяжении года, передает ТСН. Работы начнутся после 12 октября 2011 - в этот день памятнику исполнится 125 лет. Статую планируют оборудовать новыми входами, лифтами и лестницей. Стоимость работ оценивается в 26 миллионов долларов. Статуя Свободы - одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Ежегодно ее посещает свыше 5 миллионов человек, причем пик приходится на летний период, когда число посетителей достигает 20 тысяч человек в день. Внутри короны на голове статуи расположена одна из самых известных в США обзорных площадок. Статуя была закрыта для посещения после терактов 11 сентября 2001 года и возобновила работу только в 2004 году. Обзорная площадка в короне статуи оставалась закрытой вплоть до лета 2009 года. Статуя Свободы была открыта в 1886 году - в год столетия принятия Декларации независимости США. Монумент был создан во Франции и передан США как «дар от французского народа». По некоторым сведениям, для создания статуи была использована российская медь, произведенная в Нижнем Тагиле. Защитную металлическую конструкцию для перевозки статуи через океан проектировал инженер Гюстав Ейфель.