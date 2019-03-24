Залюбили до смерти: Многодетная мать умерла под любовником во время секс марафона

Секс. Иллюстративное фото / Ридус

В колумбийском городе Кали 32-летняя мать четверых детей умерла во время секс-марафона со своим бойфрендом.

Соответствующее сообщение опубликовал колумбийский таблоид Q’Hubo. В какой-то момент активно совершающий фрикции мужчина заметил, что его партнерша перестала подавать признаки жизни. Он вызвал скорую помощь. Женщину доставили в госпиталь, однако реанимировать ее не удалось.

По данным журналистов, погибшая имела прозвище Хищница из-за своего необузданного сексуального темперамента. К 32 годам она успела родить четверых детей от трех разных мужчин. Однако причиной ее смерти, по предварительной информации медиков, стал не слишком долгий секс, а употребление алкоголя и нелегальных галлюциногенов.

Напомним, ранее в Нигерии мужчина умер прямо на возлюбленной во время секс-марафона. Позднее в Париже миллиардер-ювелир умер, пытаясь с хирургами увеличить пенис.