Ученые выяснили, какая связь между тягой к BDSM и удовольствием от секса

БДСМ / CraveOnline

Команда ученых из Института клинической сексологии и Римского университета "Ла Сапиенца", установили, что фанаты BDSM зачастую куда более довольны собственной половой жизнью, чем более консервативные люди.

Такая информация было опубликована в специализированном издании The Journal of Sex Medicine. Согласно обнародованным данным, ученые опросили 266 человек, практикующих БДСМ (141 мужчина и 125 женщин). Кроме того, в опросе участвовали две сотни людей, которые не являлись фанатами брутального секса.

Читайте также"Порношик и BDSM": в интернет выложили эротические снимки фотографа Vogue и PlayboyКроме того, опрос продемонстрировал, что мужчины гораздо чаще, нежели женщины, брали на себя "доминирующую" роль в сексе. Около 30% респондентов отмечали, что предпочитают чередовать роли − иногда доминируя, а иногда подчиняясь. Любопытно, что практикующие секс с БДСМ утверждают, что их интимная жизнь им нравится до крайней степени. Люди, консервативные в сексе, напротив, в большинстве своем говорили, что интимная жизнь у них довольно пресная.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему кошатники склонны к грубому сексу и BDSM. До этого профессиональная "доминатрикс" рассказала, как правильно практиковать BDSM.

