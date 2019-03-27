Россиянин умер во время секса с любовницей от передозировки возбуждающими таблетками

Секс. Иллюстративное фото / NewTimes.kz

В столице РФ мужчина умер от передозировки возбуждающими таблетками прямо во время секса с любовницей.

Инцидент произошел в ночь на 25 марта, сообщают журналисты РЕН ТВ. Придя в квартиру к метрессе, мужчина принял таблетки для повышения потенции (Виагру). Однако с ними он переборщил — прямо во время любовных ласк отказало сердце.

Женщина вызвала бригаду скорой помощи, но они помочь не смогли и лишь констатировали смерть мужчины. Медики же вызвали полицию. Женщина отказалась это делать, поскольку боялась, что о ее изменах узнает законный супруг.

Напомним, ранее многодетная мать умерла под любовником во время секс-марафона. До этого в Париже миллиардер-ювелир умер, пытаясь с хирургами увеличить пенис.