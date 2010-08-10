Московская мэрия отправит 10 тысяч детей на лечение в Украину и Болгарию

Мэрия Москвы намерена отправить в Украину и Болгарию на лечение после задымления российской столицы вследствие лесных и торфяных пожаров 10 тысяч детей с легочными проблемами. Об этом, как передает УНИАН, сообщил мэр Москвы Юрий Лужков на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным. «Мы в ближайшее время, буквально в ближайшие дни, 10 тысяч ребят, тех, которые по медицинским показателям нуждаются в помощи, лечении, в первую очередь в связи с легочными проблемами, и не только в период до начала сентября, но и в сентябре-октябре, направим по договоренности в Камчию - это наш московский пионерский лагерь в Болгарии. Мы направляем их и в Одессу - Одесса нам предложила свои санатории. Направляем в Крым и на Кубань», - сказал Лужков. По его словам, также 1,6 тыс. москвичей старшего поколения мэрия Москвы отправляет на юг России и в Украину. «Отправляем большую группу москвичей старшего поколения, которые по состоянию здоровья относятся к так называемой группе риска, на юг и в такие спокойные по состоянию атмосферы места, где они могли бы, как я бы сказал, раздышаться и получить необходимую медицинскую помощь. Это юг страны и Украина», - сказал Лужков.