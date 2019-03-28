Священники сели в лужу, напечатав порноактера-"лысого из Браззерс" на религиозных брошюрах

Джонни Синс / Instagram актера

В Испании католические священники из приходов Сан-Мартин и Сан-Висенте-де-О-Гров попали в крайне конфузную ситуацию, распространив брошюру о семейной жизни, иллюстрированную снимками известных порноактеров – Джонни Синса (он же Лысый из Браззерс) и Джейден Джеймс.

Фотография с порнозвездами сопровождается такой подписью: "В наше время пары ведут очень глупые разговоры. Им не хватает взаимопонимания и здоровых бесед".

Как сообщают местные таблоиды, тираж издания составил более тысячи экземпляров. На ошибку священникам указал один из прихожан.

По словам священнослужителя, занимавшегося подготовкой брошюры, он взял изображение из Сети и не знал, кто на нем изображен.

Джонни Синс / Instagram актера

Напомним, ранее в России священник рассказывал, как правильно смотреть порно и выбирать нижнее белье, а его итальянский коллега утверждал, что порно очень популярно из-за происков дъявола.