Эксперты рассказали, как сохранить страсть в сексе и отношениях

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Эксперты-сексологи дали несколько рекомендаций по поводу того, как долго живущим вместе парам сохранять страсть в отношениях.

В первую очередь, эксперты рекомендуют партнерам периодически отдыхать друг от друга и не посягать на личное пространство каждого.

Усилить привязанность позволят и частые поцелуи с объятьями. Он необходимы не только как прелюдия к сексу, но и просто как приправа для отношений. Также не стоит окончательно "забивать" на свою внешность и наряд.

Кроме того, сексологи рекомендуют периодически забывать об интиме с нежностями и переходить на жесткую сторону, занимаясь сексом брутально, страстно и с воплощением сокровенных фантазий.

Напомним, ранее психологи установили, как влияет первый секс на срок отношений. Позднее ученые рассказали, сколько нужно секса для счастья.