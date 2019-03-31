"Прямо в классе": Учительница соблазняла школьника в перерывах между уроками

Учительница. Иллюстративное фото / 1news.az

В штате Калифорния (США) учительница принуждала школьника сексуально удовлетворять ее прямо во время обеденных перерывов.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Mirror. По данным журналистов, 33-летняя Джастин Нельсон обычно проворачивала все в школе – в одном из закрытых на ключ классов.

Информация о домогательствах "всплыла", когда подросток опубликовал эротические снимки учительницы в социальных сетях.

Правоохранителям школьник поведал, что их отношения начались с переписки, в которой педагог соблазняла его. Причем, по его словам, впервые учительница занялась с ним сексом, когда ему было всего 13 лет.

Напомним, ранее в США учительницу и дочь мэра отдали под суд за секс с 16-летним учеником. Позднее ее коллега, обвиненная в сексе с учеником, объявила о том, что напишет мемуары о своей истории.

