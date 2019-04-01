Ученые рассказали, как секс-позы самые травмоопасные

Иной раз любовные игрища оборачивается довольно серьезным ущербом для организма.
Западные врачи, видя довольно безрадостную картину травм, регулярно получаемых людьми во время секса, решили рассказать, какие интимные позы наиболее опасны для организма.
Как сообщается в отраслевых изданиях, самые опасные позы – "наездница" и "амазонка". С первой все понятно – партнерша забирается на партнера и скачет на его "нефритовом стержне". Со второй – все куда как затейливее. Здесь партнерша сперва оседлывает партнера, затем он заводит себе руки за спину и широко разводит ноги. Опционально дама может еще крепко схватить мужчину за бедра.
Понятно, что при такой извилистости без должной спортивной подготовки травмы неизбежны.
Далее, довольно часто мужчины травмируют пенис из-за вагинального спазма у женщин (вплоть до перелома).
Напомним, ранее врачи рассказали, какие самые необычные и дикие травмы во время секса получают люди. Позднее в Сети появился топ-10 необычных мест для интима.