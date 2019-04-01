Ученые рассказали, как секс-позы самые травмоопасные

Секс. Иллюстративное фото / cosmo.com.ua

Западные врачи, видя довольно безрадостную картину травм, регулярно получаемых людьми во время секса, решили рассказать, какие интимные позы наиболее опасны для организма.

Как сообщается в отраслевых изданиях, самые опасные позы – "наездница" и "амазонка". С первой все понятно – партнерша забирается на партнера и скачет на его "нефритовом стержне". Со второй – все куда как затейливее. Здесь партнерша сперва оседлывает партнера, затем он заводит себе руки за спину и широко разводит ноги. Опционально дама может еще крепко схватить мужчину за бедра.

Понятно, что при такой извилистости без должной спортивной подготовки травмы неизбежны.

Далее, довольно часто мужчины травмируют пенис из-за вагинального спазма у женщин (вплоть до перелома).

Напомним, ранее врачи рассказали, какие самые необычные и дикие травмы во время секса получают люди. Позднее в Сети появился топ-10 необычных мест для интима.