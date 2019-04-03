Экс-сотрудница сорвала покровы тайны с индустрии порно

Сотрудники порноиндустрии / Vixen

Кармела Маррам Фернандо, четыре года трудившаяся в порноиндустрии создателем анонсов для продукции.

Ее рассказ опубликовали на портале ABS-CBN. По словам Фернандо, она решилась работать в порноиндустрии поскольку искренне считала, что сможет выразить через "клубничку" свои чувства и фантазии.

Причем никто в среде производителей порнографии не стесняется своей профессии, считая ее обычной и нормально оплачиваемой профессией.

Фернандо утверждает, что порно, поскольку оно сейчас легко доступно, сильно влияет на восприятие женщин и женственности в общественном сознании.

В "клубничке" показываются героини, которые готовы к сексу в любое время, в любом месте, да еще с различными экспериментами. Достается и мужчинам - их в порно показывают сексуально озабоченными и ненасытными.

Напомним, ранее американская порноактриса рассказала, как пережила угрозы боевиков ИГИЛ. До этого в США порноактриса голой "изобразила" светскую львицу Ким Кардашян.

