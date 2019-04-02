В Сети спорят из-за откровенного конкурса красоты в КПИ, фото18+

2 апреля 2019, 23:45

Пользователи возмущены, поскольку некоторые участницы еще несовершеннолетние.

  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada
  • Конкурс красоты в КПИ, 18+ Фото: Instagram/fmfstudrada

В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского решили организовать конкурс красоты, в котором приняли участие студентки физико-математического факультета.

В Instagram-аккаунте fmfstudrada опубликована фотосессия участниц, которые предстали в весьма откровенных образах.

Девушки сфотографированы в нижнем белье, в пикантных позах и с различной БДСМ-атрибутикой. Пользователи утверждают, что конкурсе принимают участие несовершеннолетние студентки.

Еще более значительное возмущение вызвал промо-ролик конкурса, в котором девушки целуются. Многие пишут, что вуз не должен допускать в стенах учебного учреждения столь откровенную эротику.

"Очень грустно, что девушки опускаются на такое дно", "А это точно физмат, а не бордель?", "Это что за порнуха?", "КПИ уже не тот", "Интересно, сколько таких конкурсов проводит Гарвардский университет?", - пишет в комментариях интернет-публика.

Напомним, бельгийская модель Мариса Папен своей обнаженной фотосессией на фоне Стены Плача в Иерусалиме вызвала крупный скандал на религиозной почве.

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кпи эротика студентки
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