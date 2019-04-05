Молодежь все реже занимается сексом, побив 30-летний рекорд

Секс / Delfi

Доля взрослых жителей США, которые не занимались сексом в течение нескольких месяцев и даже лет, продолжает расти. Если делать выводы на основе последних опросов, за прошлый 2018 год у каждого четвертого американца (более 25%) не было ни одного полового партнера. У 15% опрошенных секса не было на протяжении последних 5 лет. Об этом сообщает ВВС.

Это рекордный показатель за последние 30 лет - впервые подобную статистику Национальный центр изучения общественного мнения начал вести в США с 1988 года.

Логично предположить, что одной из причин снижения сексуальной активности является общее старение нации: поколение бэби-бумеров, родившееся в 1946-1964 годах, перестает заниматься сексом по естественным причинам.

Однако, к удивлению ученых, о полном отсутствии сексуальных партнеров за последний год заявило почти столько же (23%) молодых респондентов - совершеннолетних мужчин и женщин в возрасте до 30 лет.

В популярной культуре миллениалы (рожденные после 1981 г.) изображаются как наиболее сексуально активная социальная группа. Однако последние данные опросов опровергают этот образ.

Эксперты считают, что основная причина этого в том, что американцы теперь вообще медленнее взрослеют, позже вступают во взрослую жизнь, съезжают от родителей, заводят собственную семью и детей.

Ранее ученые рассказали, как сохранить сексуальное здоровье после 30-ти лет.