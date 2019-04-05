Психологи рассказали, как в супружеской жизни поддерживать уровень страсти и секса

Секс / kfetele.ro

Все супружеские пары, сохраняющие в браке "горячие" отношения, используют определенные методы.

Такое сообщение опубликовало зарубежное издание The Cut со ссылкой на исследование американских психологов. По их данным, регулярно устраивать долгие занятие сексом и избегать просмотра личной переписки друг друга в гаджетах в этом плане отлично работают.

Далее, многие люди стараются предоставить своему партнеру личное пространство, а некоторые считают, что ключ к поддержанию гармонии в браке вращается вокруг их личной жизни. Интересно, что женщины в большинстве своем настаивают на том, что секс должен состояться не менее одного-двух раз в неделю.

Немаловажную роль для супружеских пар играет и выполнение определенных правил, включая решение финансовых закавык. Что касается загруженности домашними делами, то женщины почти всегда очень благодарны своим партнерам, если те нанимают человека, который иногда бы помогал в быту.

Напомним, ранее ученые выяснили, как бытовые хлопоты влияют на регулярность секса. До этого исследователи рассказали, как секс влияет на способность людей к работе.