"Настоящий хищник": Занимавшаяся сексом с 13-летним школьником учительница "свалила" все на него

Учительница. Иллюстративное фото / pastinfo.am

33-летняя учительница Джастин Кристин Нельсон, работавшая в одной из школ города Мерсед (штат Калифорния) признала на суде, что занималась в классе оральным сексом со своим 13-летним учеником.

Как сообщает британское издание Daily Star, женщины, однако, утверждает, что на самом деле это она является жертвой, и что мальчик принуждал ее к интиму. "Это настоящий хищник", — заявила Нельсон.

Ее адвокат Рождер Наттал назвал ученика "лжецом и агрессором, который подтасовал факты". Однако прокурор Лиз Нельсон не согласилась с доводами и утверждает, что лжет как раз обвиняемая "Мистер Наттал хочет убедить нас в том, что 13−14-летний восьмиклассник может полностью контролировать ситуацию. О, пожалуйста! Да мальчик был напуган до смерти, чтобы рассказать о том, что случилось", — заявила она.

Напомним, ранее в штате Нью-Джерси 32-летняя учительница средней школы Стефани Карафа (дочь мэра) предстала перед судом по обвинению в совращении 16-летнего ученика. До этого стало известно, что в США экс-учительница, 30-летняя Джилл Ламонтейн, обвиненная в сексе с 17-летнем учеником, напишет книгу мемуаров.